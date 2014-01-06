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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Торино
Парма - Торино: обзор матча 06 января 2014
Парма
06.01.2014, понедельник, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 1
Завершен
Торино
34'
М. Маркьонни
45'
А. Лукарелли
70'
Амаури
21'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Торино
79'
Замена
Н. Белломо
️️️️
Д. Вивес
Замена
А. Кассано
️️️️
Амаури
79'
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Биабиани
78'
ГОЛ! 3:1!
Амаури
Пас отдал
М. Маркьонни
70'
63'
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Замена
Р. Палладино
️️️️
Н. Сансоне
62'
46'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Ч. Иммобиле
46'
Замена
П. Баррето
️️️️
А. Черчи
ГОЛ! 2:1!
А. Лукарелли
Пас отдал
Н. Сансоне
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Маркьонни
Пас отдал
М. Кассани
34'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
М. Дармиан
Желтая карточка
М. Кассани
14'
9'
Желтая карточка
Д. Вивес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Парма
92
Марьян Чорич
ВР
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
21
Мори Коне
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Пауло Баррето
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-1-2
83
Миранте
6
Лукарелли
3
Мендеш
27
Фелипе
6
Кассани
18
Аква
16
Пароло
32
Маркьонни
11
Сансоне
11
Амаури
14
Биабиани
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
26
Паскуале
9
Фарнеруд
8
Баша
5
Вивес
9
Иммобиле
7
Черчи
14
Биабиани
10
Оби
10
Оби
14
Биабиани
11
Амаури
99
Кассано
99
Кассано
11
Амаури
11
Сансоне
17
Палладино
17
Палладино
11
Сансоне
5
Вивес
16
Белломо
16
Белломо
5
Вивес
7
Черчи
10
Баррето
10
Баррето
7
Черчи
9
Иммобиле
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Иммобиле
Остались в запасе
Парма
Торино
92
Марьян Чорич
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
92
Марьян Чорич
ВР
21
Мори Коне
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
11
Джанни Мунари
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Парма - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Эннио Тардини
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