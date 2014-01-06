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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 06 января 2014
Лацио
06.01.2014, понедельник, 21:30
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Интер
81'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Интер
Замена
Эдерсон
️️️️
А. Кандрева
88'
Желтая карточка
К. Ледесма
87'
83'
Замена
Х. Дзанетти
️️️️
А. Раноккия
ГОЛ! 1:0!
М. Клозе
Пас отдал
А. Кандрева
81'
75'
Замена
Д. Милито
️️️️
Ф. Гуарин
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
62'
60'
Замена
М. Ковачич
️️️️
З. Кузманович
39'
Желтая карточка
Р. Альварес
36'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Ш. Раду
36'
Желтая карточка
А. Диас
21'
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
А. Конко
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
2
Жонатан
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
2
Уоллес
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
4-5-1
1
Бериша
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
25
Конко
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Эрнанес
87
Кандрева
11
Клозе
4-5-1
1
Ханданович
6
Роланду
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
2
Жонатан
8
Кузманович
13
Гуарин
91
Камбьяссо
11
Альварес
8
Паласио
25
Конко
39
Каванда
39
Каванда
25
Конко
87
Кандрева
10
Эдерсон
10
Эдерсон
87
Кандрева
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
8
Кузманович
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Кузманович
13
Раноккия
4
Дзанетти
4
Дзанетти
13
Раноккия
13
Гуарин
22
Милито
22
Милито
13
Гуарин
Остались в запасе
Лацио
Интер
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Остались в запасе
2
Уоллес
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
16
Габи Мудингай
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Лацио - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:25 (прямая)
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