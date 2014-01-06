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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Болонья
Катания - Болонья: обзор матча 06 января 2014
Катания
06.01.2014, понедельник, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
23'
Г. Бергессио
66'
Ф. Лоди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Болонья
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
Ф. Лоди
87'
Замена
Н. Легротталье
️️️️
Л. Кастро
83'
74'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Д. Кристальдо
69'
Желтая карточка
Ф. Делла Рокка
67'
Замена
Р. Бьянки
️️️️
А. Мантовани
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Лоди
66'
Замена
К. Бираги
️️️️
П. Альварес
60'
Желтая карточка
Д. Перуцци
54'
Желтая карточка
Н. Сполли
45'
+1
37'
Желтая карточка
Д. Москарделли
Желтая карточка
П. Баррьентос
36'
Желтая карточка
А. Ролин
31'
23'
Желтая карточка
Д. Перес
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
Ф. Лоди
23'
1'
Желтая карточка
А. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
33
Панайотис Коне
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
4-5-1
1
Фрисон
22
Альварес
2
Сполли
5
Ролин
30
Перуцци
22
Иско
19
Кастро
18
Плашил
28
Баррьентос
10
Лоди
18
Бергессио
3-2-3-2
23
Курчи
14
Натали
15
Антонссон
15
Креспо
17
Мантовани
3
Морлео
33
Коне
14
Делла Рокка
15
Перес
9
Кристальдо
9
Москарделли
22
Альварес
3
Бираги
3
Бираги
22
Альварес
19
Кастро
6
Легротталье
6
Легротталье
19
Кастро
10
Лоди
17
Гуаренте
17
Гуаренте
10
Лоди
17
Мантовани
9
Бьянки
9
Бьянки
17
Мантовани
9
Кристальдо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Кристальдо
Остались в запасе
Катания
Болонья
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Кеко
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Кеко
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
Остались в запасе
92
Абдаллах Яисиен
ЦП
1
Деян Стоянович
ВР
30
Федерико Альярди
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Катания - Болонья
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Анджело Массимино
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