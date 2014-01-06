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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Сельта
Реал - Сельта: обзор матча 06 января 2014
Реал
06.01.2014, понедельник, 22:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
67'
К. Бензема
83'
К. Роналду
90+2'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Сельта
ГОЛ! 3:0!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Бэйл
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
Д. Карвахаль
83'
76'
Замена
С. Мина
️️️️
Шарлес
68'
Замена
Нолито
️️️️
А. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Хесе
67'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
А. Ди Мария
65'
Замена
Хесе
️️️️
Иско
63'
61'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
А. Лопес
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Х. Алонсо
46'
43'
Желтая карточка
А. Фернандес
34'
Желтая карточка
А. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сельта
13
Йоель Родригес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
4
Давид Костас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
12
Рафинья
ПВ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
8
Леви Мадинда
ЦП
3
Нолито
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Лопес
12
Марсело
93
Рамос
3
Пепе
14
Карвахаль
3
Алонсо
10
Модрич
22
Иско
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
13
Родригес
22
Мальо
22
Кабрал
4
Костас
17
Кастро
4
Оубинья
14
Лопес
17
Фернандес
12
Рафинья
14
Орельяна
19
Шарлес
3
Алонсо
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
3
Алонсо
22
Иско
10
Хесе
10
Хесе
22
Иско
11
Ди Мария
18
Бэйл
18
Бэйл
11
Ди Мария
14
Лопес
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
14
Лопес
17
Фернандес
3
Нолито
3
Нолито
17
Фернандес
19
Шарлес
77
Мина
77
Мина
19
Шарлес
Остались в запасе
Реал
Сельта
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
8
Леви Мадинда
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал - Сельта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:25 (прямая)
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