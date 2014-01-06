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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Сассуоло
Дженоа - Сассуоло: обзор матча 06 января 2014
Дженоа
06.01.2014, понедельник, 18:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
28'
А. Джилардино (П)
45'
А. Бертолаччи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Сассуоло
Пенальти не реализован!
А. Джилардино
89'
Замена
А. Стоян
️️️️
Л. Антонелли
88'
77'
Желтая карточка
Л. Антеи
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
М. Конате
75'
70'
Желтая карточка
А. Лонги
Желтая карточка
Л. Антонелли
69'
Замена
И. Кофи
️️️️
А. Бертолаччи
68'
67'
Замена
Д. Фариас
️️️️
А. Флоро Флорес
59'
Желтая карточка
С. Миссироли
46'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Ж. Россини
46'
Замена
Я. Куртич
️️️️
Л. Марроне
ГОЛ! 2:0!
А. Бертолаччи
Пас отдал
М. Конате
45'
Желтая карточка
А. Джилардино
35'
Желтая карточка
Матузалем
35'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Джилардино
28'
22'
Желтая карточка
П. Бьянко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
11
Мусса Конате
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
99
Зейн Пьер
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Адриан Стоян
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
17
Манфредини
13
Антонелли
87
Де Майо
15
Марчезе
24
Врсалько
27
Матузалем
91
Бертолаччи
8
Бьондини
19
Джилардино
11
Конате
3-2-2-1-1
25
Пеголо
51
Антеи
35
Россини
20
Бьянко
23
Гаццола
3
Лонги
4
Маньянелли
6
Миссироли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
91
Бертолаччи
5
Кофи
5
Кофи
91
Бертолаччи
11
Конате
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
11
Конате
13
Антонелли
8
Стоян
8
Стоян
13
Антонелли
4
Марроне
27
Куртич
27
Куртич
4
Марроне
9
Флоро Флорес
17
Фариас
17
Фариас
9
Флоро Флорес
35
Россини
11
Дзадза
11
Дзадза
35
Россини
Остались в запасе
Дженоа
Сассуоло
99
Зейн Пьер
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
99
Зейн Пьер
ЦП
1
Альбано Биццарри
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
28
Даниэл Тошер
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
16
Карл Валери
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Дженоа - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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