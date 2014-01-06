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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 06 января 2014
Наполи
06.01.2014, понедельник, 15:30
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
53'
Д. Мертенс
62'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
Замена
Й. Радошевич
️️️️
Х. Кальехон
83'
Желтая карточка
Д. Сапата
81'
78'
Замена
Н. Поцци
️️️️
Н. Крстичич
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
77'
72'
Замена
А. Коста
️️️️
В. Реджини
66'
Замена
Д. Сансоне
️️️️
Р. Сориано
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
62'
61'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Г. Игуаин
53'
Замена
П. Армеро
️️️️
А. Ревейер
49'
Желтая карточка
Д. Мертенс
45'
Желтая карточка
Г. Игуаин
44'
41'
Желтая карточка
В. Реджини
35'
Желтая карточка
П. Мба Обьянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Наполи
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
9
Никола Поцци
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
3-3-1-3
1
Кабрал
39
Альбиоль
6
Фернандес
15
Ревейер
21
Джемаили
88
Инлер
11
Маджо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Мертенс
4-4-2
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
5
Гастальделло
13
Реджини
14
Мба Обьянг
7
Крстичич
17
Паломбо
21
Сориано
11
Габбиадини
23
Эдер
15
Ревейер
7
Армеро
7
Армеро
15
Ревейер
7
Кальехон
5
Радошевич
5
Радошевич
7
Кальехон
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
13
Реджини
21
Коста
21
Коста
13
Реджини
7
Крстичич
9
Поцци
9
Поцци
7
Крстичич
21
Сориано
18
Сансоне
18
Сансоне
21
Сориано
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Павел Вшолек
ПВ
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
25
Бруно Увини
ЦЗ
14
Никита Контини
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Наполи - Сампдория
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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