Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
декабрь 2013
январь 2014
Кубок Содружества 2014
0 : 5
Сборная Москвы
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 28 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
Уотфорд
Матч завершен
Испания. Кубок (2013/2014), 1/4 финала, ответный матч
Барселона
5 : 1
Леванте
Матч завершен
Расинг
0 : 3
Реал Сосьедад
Тех. поражение
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Мексика
4 : 0
Южная Корея
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Спартак
2 : 1
Бунедкор
Матч завершен
Волга
0 : 0
Матч завершен
Анжи
1 : 2
Зноймо
Матч завершен
Объединенный Суперкубок 2014, 1 тур
ЦСКА
0 : 0
Металлист
Матч завершен
Шахтер
2 : 1
Зенит
Матч завершен