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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Металлист
ЦСКА - Металлист: обзор матча 30 января 2014
ЦСКА
30.01.2014, четверг, 20:00
Объединенный Суперкубок, 1 тур
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Металлист
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Металлист
ГОЛ!
А. Дзагоев
4:2
ГОЛ!
А. Гомес
3:2
ГОЛ!
К. Базелюк
3:1
ГОЛ!
С. Бланко
2:1
ГОЛ!
А. Зрелак
2:0
Пенальти не реализован!
Д. Соуза
ГОЛ!
З. Тошич
1:0
Пенальти не реализован!
М. Девич
Замена
А. Зрелак
️️️️
Витиньо
86'
72'
Замена
О. Красноперов
️️️️
Марлос
Замена
З. Тошич
️️️️
М. Фернандес
61'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Муса
60'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Р. Эльм
60'
46'
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Богданов
46'
Замена
С. Пшеничных
️️️️
К. Вильягра
46'
Замена
А. Березовчук
️️️️
П. Гуйе
Замена
А. Березуцкий
️️️️
В. Березуцкий
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
В. Караваев
46'
Замена
С. Цубер
️️️️
Г. Миланов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Георгий Миланов
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Металлист
29
Александр Горяинов
ВР
3
Кристиан Вильягра
ЛЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
7
Диего Соуза
ОП
8
Эдмар
ОП
90
Андрей Богданов
ЦП
29
Себастьян Бланко
ПП
10
Марлос
ПВ
32
Марко Девич
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Металлист
35
Богдан Шуст
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
86
Владимир Барилко
ЦФ
46
Артем Радченко
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-2-2-2
1
Чепчугов
15
Караваев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
20
Эльм
19
Вернблум
66
Дзагоев
17
Миланов
11
Витиньо
7
Муса
4-2-2-1-1
29
Горяинов
19
Ксенз
18
Гуйе
4
Моледо
3
Вильягра
7
Соуза
8
Эдмар
29
Бланко
90
Богданов
10
Марлос
32
Девич
15
Караваев
42
Щенников
42
Щенников
15
Караваев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
6
Березуцкий
24
Березуцкий
20
Эльм
14
Набабкин
14
Набабкин
20
Эльм
17
Миланов
7
Цубер
7
Цубер
17
Миланов
6
Фернандес
18
Тошич
18
Тошич
6
Фернандес
7
Муса
10
Базелюк
10
Базелюк
7
Муса
11
Витиньо
99
Зрелак
99
Зрелак
11
Витиньо
3
Вильягра
19
Пшеничных
19
Пшеничных
3
Вильягра
18
Гуйе
4
Березовчук
4
Березовчук
18
Гуйе
10
Марлос
32
Красноперов
32
Красноперов
10
Марлос
90
Богданов
10
Гомес
10
Гомес
90
Богданов
Остались в запасе
ЦСКА
Металлист
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
86
Владимир Барилко
ЦФ
55
Александр Нойок
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
86
Владимир Барилко
ЦФ
55
Александр Нойок
ОП
46
Артем Радченко
ЦФ
2
Александр Азацкий
ЦЗ
35
Богдан Шуст
ВР
5
Олег Шелаев
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Металлист
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
ХаМошава
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая) "Спорт 1" 19:45 (прямая)
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