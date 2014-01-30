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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - Зенит
Шахтер - Зенит: обзор матча 30 января 2014
Шахтер
30.01.2014, четверг, 23:00
Объединенный Суперкубок, 1 тур
2 : 1
Завершен
Зенит
23'
А. Тейшейра
90+3'
Д. Коста
81'
А. Рязанцев (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Зенит
ГОЛ! 2:1!
Д. Коста
90'
+3
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Рязанцев
Желтая карточка
Фред
80'
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Тейшейра
74'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
73'
72'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Витсель
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Л. Адриано
69'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
65'
Замена
Д. Коста
️️️️
Илсиньо
65'
46'
Замена
А. Тимощук
️️️️
В. Файзулин
46'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Данни
46'
Замена
О. Шатов
️️️️
Р. Широков
46'
Замена
Д. Кришито
️️️️
К. Ансальди
Желтая карточка
А. Кучер
31'
ГОЛ! 1:0!
А. Тейшейра
Пас отдал
Д. Срна
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Тайсон
ЛП
7
Фред
ОП
3
Томаш Хюбшман
ОП
11
Алекс Тейшейра
ЦП
77
Илсиньо
ПП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛП
20
Виктор Файзулин
ОП
28
Аксель Витсель
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Андрей Аршавин
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
11
Бернард
ЛВ
20
Фернандо
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Халк
ПВ
4-2-3-1
30
Пятов
31
Исмаили
44
Ракицкий
50
Кучер
33
Срна
7
Фред
3
Хюбшман
11
Тайсон
11
Тейшейра
77
Илсиньо
4
Адриано
4-2-3-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
13
Нету
14
Ансальди
20
Файзулин
28
Витсель
28
Аршавин
15
Широков
10
Данни
11
Кержаков
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
77
Илсиньо
11
Коста
11
Коста
77
Илсиньо
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
4
Адриано
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Адриано
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Тейшейра
14
Ансальди
4
Кришито
4
Кришито
14
Ансальди
20
Файзулин
44
Тимощук
44
Тимощук
20
Файзулин
10
Данни
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Данни
28
Витсель
18
Зырянов
18
Зырянов
28
Витсель
15
Широков
27
Шатов
27
Шатов
15
Широков
Остались в запасе
Шахтер
Зенит
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
20
Фернандо
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
20
Фернандо
ОП
18
Веллингтон Нем
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
23
Егор Бабурин
ВР
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Шахтер - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
ХаМошава
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая) "Спорт 1" 22:45 (прямая)
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