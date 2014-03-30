Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
февраль 2014
март 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 23 тур
Локомотив
0 : 0
Спартак
Матч завершен
Томь
1 : 3
Динамо
Матч завершен
Рубин
1 : 2
Ростов
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Краснодар
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 29 тур
Салют
0 : 3
Луч
Тех. поражение
Арсенал
3 : 0
Тех. поражение
СКА-Хабаровск
3 : 0
Шинник
Матч завершен
Сибирь
1 : 0
Уфа
Матч завершен
Енисей
1 : 0
Химик
Матч завершен
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
Матч завершен
Сочи
4 : 0
Ангушт
Матч завершен
Спартак-Нальчик
0 : 1
Оренбург
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 32 тур
Фулхэм
1 : 3
Эвертон
Матч завершен
Ливерпуль
4 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 31 тур
Реал
5 : 0
Райо Вальекано
Матч завершен
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
Матч завершен
Осасуна
1 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
Вильярреал
1 : 1
Эльче
Матч завершен
Валенсия
1 : 3
Хетафе
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 31 тур
Сассуоло
0 : 2
Рома
Матч завершен
Торино
2 : 1
Кальяри
Матч завершен
Сампдория
0 : 0
Фиорентина
Матч завершен
Верона
3 : 0
Дженоа
Матч завершен
Лацио
3 : 2
Парма
Матч завершен
Наполи
2 : 0
Ювентус
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 28 тур
Боруссия М
3 : 1
Гамбург
Матч завершен
Ганновер-96
1 : 2
Вердер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 31 тур
Ренн
3 : 0
Бастия
Матч завершен
Лилль
1 : 0
Генгам
Матч завершен
Лион
1 : 2
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 23 тур
ЦСКА (мол)
1 : 3
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
0 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2014
Колорадо
2 : 3
Канзаc Сити
Матч завершен
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Даллас
2 : 1
Портленд
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
3 : 0
Торонто
Матч завершен
Сиэтл
1 : 2
Коламбус
Матч завершен
Сан-Хосе
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 23 тур
Мариуполь
3 : 1
Черноморец
Матч завершен
Днепр
2 : 0
Динамо
Матч завершен
Металлист
2 : 4
Шахтер
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 30 тур
Рид
2 : 2
Аустрия
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 1 тур
Днепр
0 : 1
Динамо
Матч завершен
Неман
0 : 1
Слуцк
Матч завершен
Гомель
3 : 1
Белшина
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 1 тур
Стандард
1 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа C, 1 тур
Мехелен
0 : 2
Шарлеруа
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 32 тур
ПАОК
2 : 1
АЕЛ
Матч завершен
Эрготелис
1 : 0
ПАС
Матч завершен
Пантракикос
2 : 3
Аполлон Смирнис
Матч завершен
Левадиакос
2 : 1
ОФИ
Матч завершен
Олимпиакос
1 : 0
Арис
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 24 тур
Рандерс
0 : 3
Мидтьюлланд
Матч завершен
Виборг
0 : 1
Брондбю
Матч завершен
Ольборг
2 : 1
Копенгаген
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 30 тур
Фейеноорд
5 : 0
Гоу Эхед Иглс
Матч завершен
Камбур
0 : 0
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Аякс
3 : 0
Твенте
Матч завершен
Рода
0 : 1
Ваалвейк
Матч завершен
АДО Ден Хааг
1 : 1
Зволле
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 1 тур
Буде-Глимт
1 : 1
Олесунн
Матч завершен
Стабек
3 : 0
Согндаль
Матч завершен
Санднес Ульф
1 : 1
Одд
Матч завершен
Стремсгодсет
4 : 2
Старт
Матч завершен
Сарпсборг 08
3 : 0
Бранн
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 25 тур
Спортинг
1 : 0
Витория Гимараеш
Матч завершен
Арука
1 : 0
Витория Сетубал
Матч завершен
Академика
2 : 1
Ольяненси
Матч завершен
Эшторил
0 : 1
Риу Аве
Матч завершен
Жил Висенте
1 : 1
Маритиму
Матч завершен
Брага
0 : 1
Бенфика
Матч завершен
Насьональ
2 : 1
Порту
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 27 тур
Цюрих
0 : 3
Лозанна-Спорт
Матч завершен
Тун
1 : 3
Грассхоппер
Матч завершен
Люцерн
0 : 2
Базель
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 32 тур
Хартс
2 : 0
Хиберниан
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 22 тур
Яблонец
1 : 1
Теплице
Матч завершен
2 : 1
Дукла
Матч завершен
Спарта
3 : 0
Зноймо
Матч завершен