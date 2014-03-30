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Расписание матчей 30-03-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
февраль 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 23 тур Таблица
30 марта, 13:30
Локомотив
0 : 0
Спартак
Матч завершен
30 марта, 15:45
Томь
1 : 3
Динамо
Матч завершен
30 марта, 18:00
Рубин
1 : 2
Ростов
Матч завершен
30 марта, 20:15
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Краснодар
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 29 тур Таблица
30 марта, 00:00
Салют
0 : 3
Луч
Тех. поражение
30 марта, 00:00
Арсенал
3 : 0
Тех. поражение
30 марта, 08:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Шинник
Матч завершен
30 марта, 13:00
Сибирь
1 : 0
Уфа
Матч завершен
30 марта, 13:00
Енисей
1 : 0
Химик
Матч завершен
30 марта, 16:00
Мордовия
2 : 2
Нефтехимик
Матч завершен
30 марта, 16:00
Сочи
4 : 0
Ангушт
Матч завершен
30 марта, 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Оренбург
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 32 тур Таблица
30 марта, 16:30
Фулхэм
1 : 3
Эвертон
Матч завершен
30 марта, 19:00
Ливерпуль
4 : 0
Тоттенхэм
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 31 тур Таблица
30 марта, 01:00
Реал
5 : 0
Райо Вальекано
Матч завершен
30 марта, 14:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
Матч завершен
30 марта, 19:00
Осасуна
1 : 1
Реал Сосьедад
Матч завершен
30 марта, 21:00
Вильярреал
1 : 1
Эльче
Матч завершен
30 марта, 23:00
Валенсия
1 : 3
Хетафе
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 31 тур Таблица
30 марта, 14:30
Сассуоло
0 : 2
Рома
Матч завершен
30 марта, 17:00
Торино
2 : 1
Кальяри
Матч завершен
30 марта, 17:00
Сампдория
0 : 0
Фиорентина
Матч завершен
30 марта, 17:00
Верона
3 : 0
Дженоа
Матч завершен
30 марта, 17:00
Лацио
3 : 2
Парма
Матч завершен
30 марта, 22:45
Наполи
2 : 0
Ювентус
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 28 тур Таблица
30 марта, 17:30
Боруссия М
3 : 1
Гамбург
Матч завершен
30 марта, 19:30
Ганновер-96
1 : 2
Вердер
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 31 тур Таблица
30 марта, 16:00
Ренн
3 : 0
Бастия
Матч завершен
30 марта, 19:00
Лилль
1 : 0
Генгам
Матч завершен
30 марта, 23:00
Лион
1 : 2
Сент-Этьен
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 23 тур Таблица
30 марта, 14:00
ЦСКА (мол)
1 : 3
Матч завершен
30 марта, 15:00
Кр. Советов (мол)
0 : 2
Ахмат (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2014 Таблица
30 марта, 02:00
Колорадо
2 : 3
Канзаc Сити
Матч завершен
30 марта, 03:00
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
Динамо Хьюстон
Матч завершен
30 марта, 04:30
Даллас
2 : 1
Портленд
Матч завершен
30 марта, 05:30
Реал Солт-Лейк
3 : 0
Торонто
Матч завершен
30 марта, 06:00
Сиэтл
1 : 2
Коламбус
Матч завершен
30 марта, 06:30
Сан-Хосе
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
Матч завершен
30 марта, 23:00
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 1
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 23 тур Таблица
30 марта, 15:00
Мариуполь
3 : 1
Черноморец
Матч завершен
30 марта, 18:00
Днепр
2 : 0
Динамо
Матч завершен
30 марта, 20:30
Металлист
2 : 4
Шахтер
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2013/2014), 30 тур Таблица
30 марта, 18:30
Рид
2 : 2
Аустрия
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2014, 1 тур Таблица
30 марта, 15:00
Днепр
0 : 1
Динамо
Матч завершен
30 марта, 17:00
Неман
0 : 1
Слуцк
Матч завершен
30 марта, 18:00
Гомель
3 : 1
Белшина
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 1 тур Таблица
30 марта, 20:00
Стандард
1 : 0
Андерлехт
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа C, 1 тур Таблица
30 марта, 22:30
Мехелен
0 : 2
Шарлеруа
Матч завершен
Греция. Суперлига (2013/2014), 32 тур Таблица
30 марта, 16:00
ПАОК
2 : 1
АЕЛ
Матч завершен
30 марта, 18:15
Эрготелис
1 : 0
ПАС
Матч завершен
30 марта, 18:15
Пантракикос
2 : 3
Аполлон Смирнис
Матч завершен
30 марта, 18:15
Левадиакос
2 : 1
ОФИ
Матч завершен
30 марта, 20:30
Олимпиакос
1 : 0
Арис
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 24 тур Таблица
30 марта, 16:00
Рандерс
0 : 3
Мидтьюлланд
Матч завершен
30 марта, 19:00
Виборг
0 : 1
Брондбю
Матч завершен
30 марта, 21:00
Ольборг
2 : 1
Копенгаген
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2013/2014), 30 тур Таблица
30 марта, 14:30
Фейеноорд
5 : 0
Гоу Эхед Иглс
Матч завершен
30 марта, 16:30
Камбур
0 : 0
АЗ Алкмаар
Матч завершен
30 марта, 16:30
Аякс
3 : 0
Твенте
Матч завершен
30 марта, 16:30
Рода
0 : 1
Ваалвейк
Матч завершен
30 марта, 18:30
АДО Ден Хааг
1 : 1
Зволле
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 1 тур Таблица
30 марта, 17:30
Буде-Глимт
1 : 1
Олесунн
Матч завершен
30 марта, 20:00
Стабек
3 : 0
Согндаль
Матч завершен
30 марта, 20:00
Санднес Ульф
1 : 1
Одд
Матч завершен
30 марта, 20:00
Стремсгодсет
4 : 2
Старт
Матч завершен
30 марта, 21:00
Сарпсборг 08
3 : 0
Бранн
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2013/2014), 25 тур Таблица
30 марта, 00:15
Спортинг
1 : 0
Витория Гимараеш
Матч завершен
30 марта, 19:00
Арука
1 : 0
Витория Сетубал
Матч завершен
30 марта, 19:00
Академика
2 : 1
Ольяненси
Матч завершен
30 марта, 19:00
Эшторил
0 : 1
Риу Аве
Матч завершен
30 марта, 19:00
Жил Висенте
1 : 1
Маритиму
Матч завершен
30 марта, 20:00
Брага
0 : 1
Бенфика
Матч завершен
30 марта, 22:15
Насьональ
2 : 1
Порту
Матч завершен
Швейцария. Суперлига (2013/2014), 27 тур Таблица
30 марта, 14:45
Цюрих
0 : 3
Лозанна-Спорт
Матч завершен
30 марта, 14:45
Тун
1 : 3
Грассхоппер
Матч завершен
30 марта, 18:00
Люцерн
0 : 2
Базель
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 32 тур Таблица
30 марта, 15:45
Хартс
2 : 0
Хиберниан
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 22 тур Таблица
30 марта, 17:00
Яблонец
1 : 1
Теплице
Матч завершен
30 марта, 19:00
2 : 1
Дукла
Матч завершен
30 марта, 21:00
Спарта
3 : 0
Зноймо
Матч завершен
Россия
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