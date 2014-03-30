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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Рома
Сассуоло - Рома: обзор матча 30 марта 2014
Сассуоло
30.03.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 2
Завершен
Рома
16'
М. Дестро
90+6'
М. Бастос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Рома
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
М. Бастос
Пас отдал
Ф. Тотти
85'
Замена
М. Бастос
️️️️
Жервиньо
Замена
Д. Фариас
️️️️
Д. Берарди
81'
79'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Дестро
Замена
Г. Масуччи
️️️️
С. Флоккари
75'
73'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Пьянич
70'
Желтая карточка
А. Романьоли
Желтая карточка
П. Мендеш
69'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Д. Бьондини
62'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Пас отдал
Р. Наингголан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Педру Мендеш
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Алессандро Лонги
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
13
Раман Чибса
ОП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ПП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Пеголо
3
Мендеш
28
Каннаваро
3
Лонги
23
Гаццола
13
Чибса
6
Миссироли
8
Бьондини
11
Сансоне
10
Берарди
10
Флоккари
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
26
Романьоли
4
Бенатиа
25
Кастан
35
Торосидис
16
Де Росси
24
Флоренци
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
21
Дестро
10
Флоккари
26
Масуччи
26
Масуччи
10
Флоккари
10
Берарди
17
Фариас
17
Фариас
10
Берарди
8
Бьондини
11
Дзадза
11
Дзадза
8
Бьондини
27
Жервиньо
7
Бастос
7
Бастос
27
Жервиньо
15
Пьянич
11
Таддеи
11
Таддеи
15
Пьянич
21
Дестро
10
Тотти
10
Тотти
21
Дестро
Остались в запасе
Сассуоло
Рома
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сассуоло - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 14:25 (прямая)
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