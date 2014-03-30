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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Фиорентина
Сампдория - Фиорентина: обзор матча 30 марта 2014
Сампдория
30.03.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
0 : 0
Завершен
Фиорентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Фиорентина
90'
Желтая карточка
Ридер
Желтая карточка
С. Окака-Чука
89'
Замена
Ренан
️️️️
Н. Крстичич
82'
78'
Замена
М. Амброзини
️️️️
М. Фернандес
Замена
М. Форнасьер
️️️️
Д. Гастальделло
76'
70'
Замена
Ридер
️️️️
Й. Иличич
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Лопес
68'
59'
Замена
Х. Варгас
️️️️
Р. Вольски
33'
Желтая карточка
Р. Вольски
30'
Желтая карточка
С. Савич
Желтая карточка
Г. Берарди
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
10
Рафал Вольски
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Алессандро Матри
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
90
Массимо Амброзини
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
18
Николо Фацци
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-3-3
1
Да Кошта
29
Де Сильвестри
13
Мустафи
5
Гастальделло
28
Берарди
7
Крстичич
17
Паломбо
21
Сориано
11
Габбиадини
23
Эдер
11
Лопес
3-5-2
33
Нето
23
Диаките
4
Томович
15
Савич
7
Куадрадо
14
Фернандес
10
Вольски
20
Аквилани
6
Валеро
72
Иличич
21
Матри
7
Крстичич
5
Ренан
5
Ренан
7
Крстичич
5
Гастальделло
44
Форнасьер
44
Форнасьер
5
Гастальделло
11
Лопес
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
11
Лопес
10
Вольски
11
Варгас
11
Варгас
10
Вольски
14
Фернандес
90
Амброзини
90
Амброзини
14
Фернандес
72
Иличич
10
Ридер
10
Ридер
72
Иличич
Остались в запасе
Сампдория
Фиорентина
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
18
Николо Фацци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Андреа Коста
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Остались в запасе
18
Николо Фацци
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Сампдория - Фиорентина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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