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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эльче
Вильярреал - Эльче: обзор матча 30 марта 2014
Вильярреал
30.03.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Эльче
44'
Х. Перейра
33'
Д. Суарес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эльче
Желтая карточка
Х. Коста
85'
81'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Х. Маркес
Замена
М. Тригерос
️️️️
Т. Пина
79'
Замена
О. Торрес
️️️️
М. Гомес
76'
71'
Замена
А. Ривера
️️️️
К. Санчес
Замена
И. Уче
️️️️
Х. Перейра
70'
59'
Замена
К. Хиль
️️️️
Фидель
ГОЛ! 1:1!
Х. Перейра
Пас отдал
М. Гомес
44'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Суарес
3'
Желтая карточка
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
21
Бруно
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
8
Кани
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
10
Хави Маркес
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
10
Коро
АП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
19
Хоан Роман
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Эльче
25
Тоньо
ВР
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
24
Коста
2
Пантич
3
Паулиста
2
Гаспар
21
Бруно
17
Пина
8
Кани
16
Гомес
24
Пербе
9
Перейра
4-3-2-1
25
Эррера
22
Суарес
4
Ботиа
18
Пелегрин
5
Сисма
10
Хави Маркес
15
Санчес
21
Перес
10
Коро
10
Фидель
17
Эррера
16
Гомес
8
Торрес
8
Торрес
16
Гомес
17
Пина
14
Тригерос
14
Тригерос
17
Пина
9
Перейра
14
Уче
14
Уче
9
Перейра
15
Санчес
5
Ривера
5
Ривера
15
Санчес
10
Фидель
10
Хиль
10
Хиль
10
Фидель
10
Хави Маркес
10
Родригеш
10
Родригеш
10
Хави Маркес
Остались в запасе
Вильярреал
Эльче
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
12
Хуан Карлос
ВР
19
Хоан Роман
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
40
Альберт Бласкес
ЦЗ
12
Хуан Карлос
ВР
19
Хоан Роман
ЦФ
Остались в запасе
26
Чарли Дин Л'Ансон
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Вильярреал - Эльче
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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