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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Черноморец
Мариуполь - Черноморец: обзор матча 30 марта 2014
Мариуполь
30.03.2014, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
28'
В. Кулач
68'
А. Тотовицкий
74'
В. Чурко
87'
Т. Окриашвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Черноморец
87'
ГОЛ! 3:1!
Т. Окриашвили
Замена
Д. Мишнев
️️️️
В. Чурко
86'
Замена
Р. Фомин
️️️️
В. Кулач
82'
ГОЛ! 3:0!
В. Чурко
74'
72'
Замена
В. Аржанов
️️️️
К. Ковальчук
Замена
В. Федотов
️️️️
А. Мандзюк
70'
ГОЛ! 2:0!
А. Тотовицкий
68'
46'
Замена
А. Диденко
️️️️
П. Ребенок
46'
Замена
И. Бобко
️️️️
П. Кутас
Желтая карточка
А. Путивцев
31'
ГОЛ! 1:0!
В. Кулач
Пас отдал
В. Чурко
28'
Желтая карточка
Н. Ищенко
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
16
Александр Мандзюк
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мариуполь
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
4-2-2-2
12
Худжамов
5
Путивцев
91
Бутко
32
Ищенко
18
Ордец
6
Довгий
24
Гречишкин
5
Тотовицкий
11
Чурко
10
Кулач
16
Мандзюк
4-5-1
22
Безотосный
77
Кутас
3
Лео Матос
4
Тейку
2
Ковальчук
82
Ребенок
19
Гай
30
Окриашвили
94
Данченко
8
Ковальчук
69
Антонов
11
Чурко
15
Мишнев
15
Мишнев
11
Чурко
16
Мандзюк
19
Федотов
19
Федотов
16
Мандзюк
10
Кулач
19
Фомин
19
Фомин
10
Кулач
77
Кутас
21
Бобко
21
Бобко
77
Кутас
8
Ковальчук
17
Аржанов
17
Аржанов
8
Ковальчук
82
Ребенок
9
Диденко
9
Диденко
82
Ребенок
Остались в запасе
Мариуполь
Черноморец
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
1
Евгений Гальчук
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
Остались в запасе
61
Евгений Смирнов
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Мариуполь - Черноморец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Ильичевец
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