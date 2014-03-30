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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Уфа
Cибирь - Уфа: обзор матча 30 марта 2014
Cибирь
30.03.2014, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
37'
Р. Адамов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Уфа
90'
+1
Желтая карточка
П. Аликин
87'
Желтая карточка
Д. Голубов
Замена
М. Маркосов
️️️️
Нивалдо
79'
Желтая карточка
А. Самсонов
77'
77'
Замена
А. Василенко
️️️️
Н. Жиляев
Замена
А. Едунов
️️️️
А. Васильев
75'
71'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
И. Нагибин
57'
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Килин
46'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Гаракоев
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Адамов
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Адамов
37'
Замена
И. Климов
️️️️
А. Рогочий
25'
Желтая карточка
А. Иванов
18'
9'
Желтая карточка
А. Сухов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
37
Евгений Чеботару
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
6
Нивалдо
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Уфа
23
Артем Леонов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-3-2
22
Пузин
59
Иванов
14
Рогочий
4
Выходил
44
Самсонов
5
Головатенко
37
Чеботару
17
Васильев
4
Астафьев
6
Нивалдо
21
Адамов
4-1-3-1-1
1
Юрченко
33
Сухов
3
Аликин
36
Грачев
2
Кичин
13
Засеев
33
Гаракоев
9
Нагибин
9
Жиляев
18
Килин
85
Голубов
17
Васильев
11
Едунов
11
Едунов
17
Васильев
14
Рогочий
80
Климов
80
Климов
14
Рогочий
21
Адамов
18
Дудолев
18
Дудолев
21
Адамов
6
Нивалдо
9
Маркосов
9
Маркосов
6
Нивалдо
9
Нагибин
70
Сафрониди
70
Сафрониди
9
Нагибин
9
Жиляев
4
Василенко
4
Василенко
9
Жиляев
33
Гаракоев
88
Киреев
88
Киреев
33
Гаракоев
18
Килин
91
Заболотный
91
Заболотный
18
Килин
Остались в запасе
Cибирь
Уфа
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
23
Артем Леонов
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
5
Алексей Гладышев
ЛП
Остались в запасе
23
Артем Леонов
ВР
5
Артур Валикаев
ЦП
6
Виллиам
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Cибирь - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Спартак
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