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Ливерпуль - Тоттенхэм
Ливерпуль - Тоттенхэм: обзор матча 30 марта 2014
Ливерпуль
30.03.2014, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
4 : 0
Завершен
Тоттенхэм
2'
Ю. Кабуль (АГ)
25'
Л. Суарес
55'
Ф. Коутиньо
75'
Д. Хендерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Тоттенхэм
Замена
В. Мозес
️️️️
Р. Стерлинг
83'
ГОЛ! 4:0!
Д. Хендерсон
75'
Замена
Л. Лейва
️️️️
С. Джеррард
70'
Замена
Д. Аллен
️️️️
Ф. Коутиньо
68'
60'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Н. Бенталеб
59'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
А. Леннон
ГОЛ! 3:0!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Фланаган
55'
46'
Желтая карточка
Г. Сигурдссон
32'
Желтая карточка
Ю. Кабуль
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
25'
24'
Замена
М. Доусон
️️️️
Я. Вертонген
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ю. Кабуль
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
6
Гарри Уинкс
ЦП
30
Сандро
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
20
Фланаган
22
Аггер
37
Шкртел
8
Джонсон
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
11
Коутиньо
9
Суарес
15
Старридж
4-3-2-1
1
Льорис
26
Ноутон
14
Вертонген
4
Кабуль
3
Роуз
12
Леннон
6
Бенталеб
89
Шадли
10
Сигурдссон
24
Эриксен
9
Сольдадо
8
Джеррард
6
Лейва
6
Лейва
8
Джеррард
11
Коутиньо
7
Аллен
7
Аллен
11
Коутиньо
19
Стерлинг
11
Мозес
11
Мозес
19
Стерлинг
14
Вертонген
20
Доусон
20
Доусон
14
Вертонген
6
Бенталеб
8
Дембеле
8
Дембеле
6
Бенталеб
12
Леннон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
12
Леннон
Остались в запасе
Ливерпуль
Тоттенхэм
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
24
Брэд Фридель
ВР
6
Гарри Уинкс
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
10
Яго Аспас
ЦФ
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
6
Гарри Уинкс
ЦП
30
Сандро
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Тим Шервуд
Статистика матча Ливерпуль - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 18:55 (прямая)
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