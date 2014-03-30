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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Ювентус
Наполи - Ювентус: обзор матча 30 марта 2014
Наполи
30.03.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
37'
Х. Кальехон
81'
Д. Мертенс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Ювентус
90'
+4
Желтая карточка
А. Видаль
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Х. Кальехон
88'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Г. Пандев
81'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Гамшик
78'
Замена
Г. Пандев
️️️️
Г. Игуаин
73'
70'
Замена
М. Вучинич
️️️️
П. Освальдо
Желтая карточка
Энрике
63'
61'
Замена
К. Маркизио
️️️️
П. Погба
59'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
55'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
53'
Замена
М. Исла
️️️️
К. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Л. Инсинье
37'
Желтая карточка
Г. Инлер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
88
Гекхан Инлер
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
13
Давиде Барити
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
46
Филиппо Пенья
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Энрике
6
Фернандес
21
Жоржиньо
88
Инлер
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Инсинье
9
Игуаин
3-1-4-2
1
Буффон
4
Касерес
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Пирло
2
Лихтштайнер
23
Видаль
8
Погба
27
Асамоа
10
Освальдо
12
Льоренте
7
Кальехон
21
Джемаили
21
Джемаили
7
Кальехон
9
Игуаин
21
Пандев
21
Пандев
9
Игуаин
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Мертенс
17
Гамшик
27
Асамоа
22
Исла
22
Исла
27
Асамоа
8
Погба
10
Маркизио
10
Маркизио
8
Погба
10
Освальдо
9
Вучинич
9
Вучинич
10
Освальдо
Остались в запасе
Наполи
Ювентус
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
46
Филиппо Пенья
ЦЗ
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
12
Антонио Доблас
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
46
Филиппо Пенья
ЦЗ
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Наполи - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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