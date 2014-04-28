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Расписание матчей 28-04-2014

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
09 вт 10 Вчера 11 Сегодня 12 Завтра 13 сб
март 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
апрель 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
май 2014
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 27 тур Таблица
28 апреля, 20:30
Спартак
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 36 тур Таблица
28 апреля, 23:00
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 35 тур Таблица
28 апреля, 23:59
Сельта
4 : 1
Вальядолид
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 35 тур Таблица
28 апреля, 22:45
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 27 тур Таблица
28 апреля, 00:00
0 : 3
Олимп-Долгопрудный
Тех. поражение
28 апреля, 17:00
Знамя Труда
1 : 0
Тосно
Матч завершен
28 апреля, 17:00
Волга
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
28 апреля, 18:00
Коломна
1 : 1
Псков
Матч завершен
28 апреля, 18:30
4 : 0
Строгино
Матч завершен
28 апреля, 18:30
Вологда
3 : 0
Зенит-2
Матч завершен
28 апреля, 19:00
Химки
2 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 27 тур Таблица
28 апреля, 18:00
Ворскла
1 : 1
Таврия
Матч завершен
28 апреля, 20:00
Волынь
1 : 2
Черноморец
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 2 тур Таблица
28 апреля, 01:30
Спорт Ресифи
2 : 1
Шапекоэнсе
Матч завершен
28 апреля, 01:30
Гремио
2 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
28 апреля, 01:30
Фигейренсе
0 : 2
Баия
Матч завершен
28 апреля, 01:30
Гойас
1 : 0
Крисиума
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 29 тур Таблица
28 апреля, 21:00
Эсбьерг
0 : 0
Мидтьюлланд
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 5 тур Таблица
28 апреля, 21:00
Лиллестрем
0 : 0
Олесунн
Матч завершен
28 апреля, 21:00
Сарпсборг 08
3 : 0
Волеренга
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 26 тур Таблица
28 апреля, 20:00
Пршибрам
1 : 1
Зноймо
Матч завершен
Россия
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