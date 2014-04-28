Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
март 2014
апрель 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 27 тур
Спартак
0 : 2
Кубань (ЛФЛ)
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2013/2014), 36 тур
Арсенал
3 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 35 тур
Сельта
4 : 1
Вальядолид
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 35 тур
Сассуоло
1 : 3
Ювентус
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 27 тур
0 : 3
Олимп-Долгопрудный
Тех. поражение
Знамя Труда
1 : 0
Тосно
Матч завершен
Волга
0 : 1
Текстильщик
Матч завершен
Коломна
1 : 1
Псков
Матч завершен
4 : 0
Строгино
Матч завершен
Вологда
3 : 0
Зенит-2
Матч завершен
Химки
2 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2013/2014), 27 тур
Ворскла
1 : 1
Таврия
Матч завершен
Волынь
1 : 2
Черноморец
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 2 тур
Спорт Ресифи
2 : 1
Шапекоэнсе
Матч завершен
Гремио
2 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Фигейренсе
0 : 2
Баия
Матч завершен
Гойас
1 : 0
Крисиума
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 29 тур
Эсбьерг
0 : 0
Мидтьюлланд
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2014, 5 тур
Лиллестрем
0 : 0
Олесунн
Матч завершен
Сарпсборг 08
3 : 0
Волеренга
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 26 тур
Пршибрам
1 : 1
Зноймо
Матч завершен