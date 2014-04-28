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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Черноморец
Волынь - Черноморец: обзор матча 28 апреля 2014
Волынь
28.04.2014, понедельник, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
69'
Д. Козьбан
11'
В. Аржанов
12'
А. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Черноморец
Желтая карточка
С. Симинин
90'
+2
88'
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Антонов
80'
Желтая карточка
П. Ребенок
ГОЛ! 1:2!
Д. Козьбан
Пас отдал
М. Бабатунде
69'
Желтая карточка
И. Скоба
65'
Замена
Ф. Матей
️️️️
А. Шабанов
59'
Желтая карточка
Я. Масло
52'
Замена
М. Бабатунде
️️️️
Д. Задерецкий
46'
Замена
Д. Козьбан
️️️️
Селин
21'
12'
ГОЛ! 0:2!
А. Антонов
11'
ГОЛ! 0:1!
В. Аржанов
Пас отдал
Л. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
13
Артем Кичак
ВР
20
Дмитрий Задерецкий
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
52
Ян Масло
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Селин
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
4
Тейку
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
17
Владимир Аржанов
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Волынь
26
Роман Никитюк
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
79
Михел Бабатунде
ЦП
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
99
Вадим Яворский
ЦФ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кичак
52
Масло
30
Симинин
18
Прындета
23
Немчанинов
20
Задерецкий
31
Шабанов
88
Скоба
10
Бикфалви
7
Мемешев
11
Селин
4-5-1
22
Безотосный
22
Зубейко
4
Тейку
3
Лео Матос
77
Кутас
17
Аржанов
8
Ковальчук
19
Гай
82
Ребенок
30
Окриашвили
69
Антонов
31
Шабанов
93
Матей
93
Матей
31
Шабанов
20
Задерецкий
79
Бабатунде
79
Бабатунде
20
Задерецкий
11
Селин
89
Козьбан
89
Козьбан
11
Селин
69
Антонов
9
Диденко
9
Диденко
69
Антонов
Остались в запасе
Волынь
Черноморец
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
22
Дмитрий Литвиненко
ЦФ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
Остались в запасе
99
Вадим Яворский
ЦФ
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
88
Ринар Валеев
ПП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Волынь - Черноморец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Авангард
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