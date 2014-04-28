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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ньюкасл
Арсенал - Ньюкасл: обзор матча 28 апреля 2014
Арсенал
28.04.2014, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
26'
Л. Косиельни
41'
М. Озил
66'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ньюкасл
89'
Замена
А. Армстронг
️️️️
Й. Гуффран
84'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
М. Дебюши
Замена
Я. Саного
️️️️
О. Жиру
83'
Желтая карточка
Б. Санья
75'
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Рэмзи
74'
Замена
М. Фламини
️️️️
М. Озил
74'
69'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Д. Гослинг
ГОЛ! 3:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
66'
45'
+2
Желтая карточка
Ш. Тиоте
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
41'
Желтая карточка
А. Рэмзи
33'
Желтая карточка
Л. Косиельни
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. Косиельни
Пас отдал
С. Касорла
26'
25'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
24
Шейк Тиоте
ОП
6
Вурнон Анита
ОП
94
Йоан Гуффран
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
26
Шола Амеоби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
10
Подольски
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
4-2-3-1
23
Крул
26
Дебюши
2
Колоччини
5
Уильямсон
14
Дамметт
24
Тиоте
6
Анита
94
Гуффран
32
Гослинг
17
Сиссоко
14
Реми
10
Озил
20
Фламини
20
Фламини
10
Озил
21
Рэмзи
10
Росицки
10
Росицки
21
Рэмзи
9
Жиру
9
Саного
9
Саного
9
Жиру
26
Дебюши
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
26
Дебюши
32
Гослинг
26
Амеоби
26
Амеоби
32
Гослинг
94
Гуффран
10
Армстронг
10
Армстронг
94
Гуффран
Остались в запасе
Арсенал
Ньюкасл
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Арсенал - Ньюкасл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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