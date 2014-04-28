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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Ювентус
Сассуоло - Ювентус: обзор матча 28 апреля 2014
Сассуоло
28.04.2014, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 3
Завершен
Ювентус
8'
С. Дзадза
32'
К. Тевес
56'
К. Маркизио
75'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Ювентус
Замена
Г. Масуччи
️️️️
Н. Сансоне
81'
78'
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Пирло
Замена
М. Бриги
️️️️
Р. Чибса
76'
75'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
72'
Желтая карточка
А. Огбонна
72'
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Огбонна
Желтая карточка
С. Дзадза
65'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Р. Циглер
65'
61'
Замена
Ш. Лихтштайнер
️️️️
М. Исла
56'
ГОЛ! 1:2!
К. Маркизио
Пас отдал
А. Пирло
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Тевес
Пас отдал
К. Маркизио
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ПЗ
3
Рето Циглер
ЛП
4
Франческо Маньянелли
(К)
ЦП
13
Раман Чибса
ПП
9
Антонио Флоро Флорес
ЛФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Никола Сансоне
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
4
Маттео Бриги
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
4-3-3
25
Пеголо
3
Лонги
51
Антеи
28
Каннаваро
23
Гаццола
3
Циглер
4
Маньянелли
13
Чибса
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
11
Сансоне
4-1-3-2
1
Буффон
22
Исла
21
Огбонна
14
Кьеллини
15
Барцальи
21
Пирло
8
Погба
10
Маркизио
27
Асамоа
12
Льоренте
32
Тевес
11
Сансоне
26
Масуччи
26
Масуччи
11
Сансоне
13
Чибса
4
Бриги
4
Бриги
13
Чибса
3
Циглер
10
Флоккари
10
Флоккари
3
Циглер
21
Огбонна
19
Бонуччи
19
Бонуччи
21
Огбонна
22
Исла
2
Лихтштайнер
2
Лихтштайнер
22
Исла
21
Пирло
23
Видаль
23
Видаль
21
Пирло
Остались в запасе
Сассуоло
Ювентус
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Сассуоло - Ювентус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 22:40 (прямая)
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