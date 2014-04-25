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март 2014
апрель 2014
Россия. Премьер-Лига (2013/2014), 27 тур
Крылья Советов
2 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2013/2014), 34 тур
0 : 3
СКА-Хабаровск
Тех. поражение
Салют
0 : 3
Мордовия
Тех. поражение
Ангушт
0 : 2
Шинник
Матч завершен
Нефтехимик
0 : 1
Оренбург
Матч завершен
Уфа
2 : 1
Химик
Матч завершен
Ротор
1 : 1
Арсенал
Матч завершен
Балтика
0 : 0
Сибирь
Матч завершен
Торпедо
1 : 2
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Испания. Примера (2013/2014), 35 тур
Эльче
1 : 1
Леванте
Матч завершен
Италия. Серия А (2013/2014), 35 тур
Рома
2 : 0
Милан
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2013/2014), 32 тур
Ганновер-96
0 : 0
Штутгарт
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2013/2014), 35 тур
Нант
1 : 1
Марсель
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2013/2014), 27 тур
Зенит (мол)
0 : 1
Матч завершен
Краснодар (мол)
3 : 1
Локомотив (мол)
Матч завершен
Кубок Либертадорес 2014, 1/8 финала, первый матч
Арсенал
0 : 0
Унион Эспаньола
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2013/2014), 45 тур
Брайтон
2 : 0
Йовил
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2013/2014), 31 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
Бурсаспор
Матч завершен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014). группа A, 6 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
Генк
Матч завершен
Дания. Суперлига (2013/2014), 29 тур
Рандерс
1 : 1
Сендерийск
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014). группа B, 35 тур
Партик Тисл
1 : 1
Сент-Миррен
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014), 26 тур
Виктория
3 : 0
Теплице
Матч завершен