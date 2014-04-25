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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Леванте
Эльче - Леванте: обзор матча 25 апреля 2014
Эльче
25.04.2014, пятница, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 1
Завершен
Леванте
63'
Р. Боаки
75'
Анхель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Леванте
90'
+3
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
Фидель
️️️️
Г. Родригеш
86'
84'
Замена
И. Эль-Адуа
️️️️
Анхель
Замена
А. Ривера
️️️️
Х. Маркес
82'
Замена
К. Эррера
️️️️
Р. Боаки
75'
75'
ГОЛ! 1:1!
Анхель
72'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Ж. Симао
Желтая карточка
Д. Сисма
70'
69'
Желтая карточка
Ж. Симао
69'
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Ж. Ксуметра
Желтая карточка
К. Хиль
65'
ГОЛ! 1:0!
Р. Боаки
Пас отдал
Г. Родригеш
63'
53'
Желтая карточка
К. Навас
17'
Желтая карточка
П. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Ману Эррера
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Серхио Пелегрин
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
10
Коро
АП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Николаос Карабелас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
5
Эктор Родас
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
23
Жуниор Симао
ЦП
17
Жорди Ксуметра
ПП
9
Анхель
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эльче
25
Тоньо
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
8
Серхио Мантекон
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Леванте
1
Хави Хименес
ВР
16
Иссам Эль-Адуа
ЦЗ
25
Нагоре
ПЗ
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
14
Мигель Пальярдо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-2-1
25
Эррера
5
Сисма
4
Ботиа
18
Пелегрин
22
Суарес
10
Хиль
15
Санчес
10
Хави Маркес
10
Родригеш
10
Коро
22
Боаки
4-1-2-1-2
1
Навас
19
Лопес
26
Винтра
5
Родас
15
Карабелас
18
Диоп
17
Ксуметра
23
Симао
14
Гарсия
11
Касадесус
9
Анхель
10
Хави Маркес
5
Ривера
5
Ривера
10
Хави Маркес
10
Родригеш
10
Фидель
10
Фидель
10
Родригеш
22
Боаки
17
Эррера
17
Эррера
22
Боаки
9
Анхель
16
Эль-Адуа
16
Эль-Адуа
9
Анхель
23
Симао
22
Сиссоко
22
Сиссоко
23
Симао
17
Ксуметра
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
17
Ксуметра
Остались в запасе
Эльче
Леванте
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
8
Серхио Мантекон
ЦП
25
Тоньо
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
1
Хави Хименес
ВР
25
Нагоре
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Эльче - Леванте
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Мартинес Валеро
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