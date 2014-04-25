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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Арсенал - Унион Эспаньола
Арсенал - Унион Эспаньола: обзор матча 25 апреля 2014
Арсенал
25.04.2014, пятница, 04:15
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Унион Эспаньола
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Унион Эспаньола
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Арсенал
0 : 0
15.05.2014
Насьональ
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Насьональ
1 : 0
08.05.2014
Арсенал
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Унион Эспаньола
0 : 1
01.05.2014
Арсенал
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Арсенал
0 : 0
25.04.2014
Унион Эспаньола
Кубок Либертадорес, 6 тур
Арсенал
3 : 0
11.04.2014
Сантос Лагуна
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 29 тур
Унион Эспаньола
2 : 4
01.12.2025
О'Хиггинс
Чили. Примера, 28 тур
Депортес Лимаче
1 : 0
22.11.2025
Унион Эспаньола
Чили. Примера, 27 тур
Унион Эспаньола
1 : 2
08.11.2025
Коло-Коло
Чили. Примера, 26 тур
Эвертон Винья-дель-Мар
0 : 0
03.11.2025
Унион Эспаньола
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2022.07.28 10:00
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