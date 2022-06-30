Агент Мендеса отреагировал на слухи об интересе ЦСКА

Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника чилийской «Эспаньолы» Виктора Мендеса, подтвердил наличие переговоров с ЦСКА.

– Переговоры пока на предварительной стадии.

– Правда, что ЦСКА уже сделал предложение «Эспаньоле», но клуб отказался?

– «Эспаньола» не хочет продавать Виктора, поэтому пока переговоры идут непросто.

– В ЦСКА четыре южноамериканца, а раньше здесь играл чилиец Марк Гонсалес. Вам интересен переезд в Россию?

– У нас только положительные отзывы о России и ЦСКА.

22-летний Мендес провел за «Эспаньолу» 121 матч, забил 4 гола и сделал 15 ассистов.

Его рыночная стоимость – 2,3 миллиона евро.

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