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    • «Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»

    «Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»

    «Балтика» интересовалась 19-летним защитником чилийского «Унион Эспаньола» Валентином Видалем, но не делала официальных предложений по его переходу.

    Ранее журналист Уриэль Лугт сообщал, что в игроке также заинтересован «Спартак». Однако, по данным «Евро-Футбол.Ру», красно-белые не претендуют на Видаля и не делали никаких предложений по нему.

    • Видал в этом году провел за клуб только 1 матч, но также принял участие в четырех играх сборной Чили U-23 в предолимпийском отборочном турнире.
    • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого футболиста в 800 тысяч евро.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (2)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715330706
    Прочитав заголовок, на ум приходит, что речь идёт об Артуро Видале.
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