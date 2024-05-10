«Спартак» не делал предложений по Видалю, игроком интересовалась «Балтика»

«Балтика» интересовалась 19-летним защитником чилийского «Унион Эспаньола» Валентином Видалем, но не делала официальных предложений по его переходу.
Ранее журналист Уриэль Лугт сообщал, что в игроке также заинтересован «Спартак». Однако, по данным «Евро-Футбол.Ру», красно-белые не претендуют на Видаля и не делали никаких предложений по нему.
- Видал в этом году провел за клуб только 1 матч, но также принял участие в четырех играх сборной Чили U-23 в предолимпийском отборочном турнире.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого футболиста в 800 тысяч евро.