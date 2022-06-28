Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса

ЦСКА интересуется полузащитником чилийской «Эспаньолы» Виктором Мендесом.

По информации ADN Deportes, российский клуб сделал первое предложение по трансферу 22-летнего опорника.

Переговоры между клубами могут начаться в ближайшие дни. На капитана «Эспаньолы» также претендуют «Фламенго» и «Лечче».

  • Мендес провел 15 матчей в сезоне, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
  • В декабре 2021 года Мендес дебютировал за сборную Чили.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
В ЦСКА рассказали о визите фигуристок на тренировку клуба
«Базель» до сих пор не принял решение по Чалову. До конца аренды осталось два дня
ЦСКА может бесплатно подписать колумбийского форварда Эступиньяна 2
Источник: ADN Deportes

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:20
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11