ЦСКА сделал предложение по трансферу опорника сборной Чили Мендеса

ЦСКА интересуется полузащитником чилийской «Эспаньолы» Виктором Мендесом.

По информации ADN Deportes, российский клуб сделал первое предложение по трансферу 22-летнего опорника.

Переговоры между клубами могут начаться в ближайшие дни. На капитана «Эспаньолы» также претендуют «Фламенго» и «Лечче».

Мендес провел 15 матчей в сезоне, забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

В декабре 2021 года Мендес дебютировал за сборную Чили.

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