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    Матч «Арсенал» – «МЮ» посмотрели 7,6 миллионов. Это рекорд сезона в Англии

    Встреча 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал»«Манчестер Юнайтед» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

    На телеканале BBC One матч посмотрели 7,6 миллионов человек. Показатель стал рекордным для всех соревнований Англии в сезоне-2018/19.

    Второе место у матча «Вулверхэмптон»«Ливерпуль» (2:1, 3-й раунд) с 6,6 миллионам. На третьей строчке игра «Ньюпорт Каунти»«Лестер» (2:1, 3-й раунд), которую посмотрели 5,3 миллионов.

    В 15:30 по московскому времени «Аккрингтон» начал встречу с «Дерби», который тренирует Фрэнк Лэмпард. Следить за ее событиями можно здесь.

    Источник: BBC

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    26.01.2019 16:11
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    Комментарии153
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 31 января 2019, 00:15

      тут о Париже столько говорили...
      хочу спросить вас господа..
      - А ВЫ ТАМ БЫЛИ..?)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Project Бабангида 31 января 2019, 00:26

      произведения называется "неудачный плевок с эйфелевой башни"
      писалось долго, секунд двадцать...для комара вечность..

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 22:59

      Надо заканчивать. Всего доброго. До завтра!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 30 января 2019, 23:10

      Пока, Саня, до завтра. Тоже как раз собирался. Базу забил и смотрим Ливер.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 30 января 2019, 23:11

      До завтра, Андрей, спокойной ночи. Базу забил.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 30 января 2019, 23:11

      Ну, надо - так надо!..
      До завтра, Алессандро!!..
      Во сне готовь рифмы, ибо, Серж завтра будет требователен и непреклонен!..

      Олег, приятных сновидений!
      Завтра услышимся! Всех благ!!

      7
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 30 января 2019, 22:34

      Фиорентина - Рома 7-1!!!!!!!!
      Флорентийцам клюшки больше не выдавать!!..:))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 30 января 2019, 22:37

      Что творится с Ромой. Они выиграли обе игры у ЦСКА. В Серии А идет все плохо.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 30 января 2019, 22:40

      Андрей ,а откуда этот результат?

      7
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 30 января 2019, 22:42

      Кубок Италии, 1/4 финала...
      Народ, который смотрел, пишут, что игра была "левая"...
      По непонятным причинам...

      7
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 30 января 2019, 22:53

      Возможно состав был сильно изменен.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 22:16

      Нас оставалось ,только трое.

      6
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 30 января 2019, 22:26

      Пока остальные не вернулись, - предлагай и мы всё устроим, как положено, на троих..:))
      Ливерпуль, пожалуй, своё сегодня возьмёт...

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 30 января 2019, 22:28

      Андрей ,ты умеешь читать мысли. Все сходится на то что выиграет.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 30 января 2019, 21:07

      Альпинисты ходят в связке, чтобы никто из них не сбежал...

      Однако, при срыве, все вместе, в едином порыве с обрыва гуськом...
      И в уборную не скучно ходить..:))
      И кроссворд разгадывать удобно на высоте 5000 метров..:))
      Вот что значит - командный дух альпинизма..:))

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 30 января 2019, 21:34

      Долго думал,потом воссТупил!)
      Понял.
      Хорошо сказал ,кэп..
      Моя-ушло.Все привет.
      Скоро штурманёнок проявится..

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > shinnik 30 января 2019, 21:38

      Твоя, завтра приходи...
      Буду сидеть и ждать твоего появления, пока ноги не затекут..:))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 30 января 2019, 21:47

      Пока, Лёша, до завтра.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 30 января 2019, 22:09

      Всего доброго Леш. До завтра.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 21:05

      Ладно мужчины, переходя на любимого Дюма Алексея, скажу просто.
      Рошфор опять не догнал Д'Артаньяна, но и Д'Артаньян не догнал Рошфора.
      Я спать дорогие товарищи, я спать!

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 30 января 2019, 21:09

      Приятных снов, Серж!!
      Сюжет понятен, конец известен и персонажи ударно отработают свои роли..:))
      А непонятки и недогонки поясним в эпилоге, написанном от руки..:))

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 30 января 2019, 21:48

      Застава, отбой ! ))) До завтра, Серёга, спокойной ночи.

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 30 января 2019, 22:06

      До завтра Сереж. Удачи!

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 20:52

      Короче письмо Шарика с Матроскиным в помощь дяде Фёдору дубль 2 ( первый неплохо вышел).
      Атос ,блин возится со шпагой,
      У Арамиса зуб заныл,
      Портос копается в бумаге,
      И не найдет своих чернил
      Сандро пронзил лентяев шпагой,
      Их гневным словом закатал,
      Сам в ленте пишет молодчагой,
      Чтоб зуб на зуб не попадал..:)
      Рошфор немного приутих.
      Напали бытовые нужды
      И отвлекаяся от них
      Стакан вина он опорожнил.
      Хорошее вино,
      хорошенькие дамы,
      Игра на деньги и на жизнь,
      да служба королю...
      Всем сердцем ненавидят нас
      гвардейцы кардинала,
      Но если честно....
      я гвардейцев тоже не люблю....

      ( Пушкин и Есенин ..и бог знает кто в одном лице)

      6
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 30 января 2019, 20:57

      Стишки каждый пишет по своему и с разными стихотворными метрами... Поэтому сборка, как бы не звучит целиком...

      Можно попробовать вариант, как в КВН - писать заглавную строку, а остальные пробуют подписывать в прозе свои продолжения...
      Жёсткие, с юмором, с троллением и т.д.
      Просто, в прозе проще и привычней... Мне вот, как Толя про французиков так не накатать, а хотсааа!!..:))

      8
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 30 января 2019, 20:58

      А мне кажется вовсе не дурственно, конечно разный стиль, да я вас сегодня и подбивал чтоб смысл хоть боле мене ровный был..

      6
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 30 января 2019, 21:00

      Учтёмссс, продолжимсс, я в обойме твоих задумок!!..

      7
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 30 января 2019, 21:49

      Спасибо Сергей. Все прекрасно.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 20:38

      Сегодня по городу мотался сына в больничку возил от военкомата комиссию проходит, так на гайцов нарвался 2-й день полно их на дорогах. Ну я под красный как всегда на левый поворот..короче на камере все видно ( пенсионное не совсем помогло) выписали за стоп линию 250 рубчиков надо оплатить..

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 30 января 2019, 20:44

      Спиши на боевые потери и старайся больше в облавные дни не безобразничать..:)) Бывает...

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 30 января 2019, 21:26

      А что ещё такие маленькие штрафы есть в ГАИ ?... У них и действующие ксивы не работают порой. Я с этим сталкивался ещё в своё время, когда ездил на автобусе за теми кто косил от призыва.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 30 января 2019, 20:32

      Не получается быть пробивным? Тогда попробуй стать непробиваемым!..

      Лозунг подкупает своей жизненностью и актуальностью..:))
      Ещё лучше быть с не пробитым дном и без заднего привода..:))

      8
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 30 января 2019, 19:58

      Анатолий привет!
      Там ниже не хватало твоего творческого вклада..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 30 января 2019, 20:07

      Да и самый популярный ответ--ЧЁ-по Китайски ЖОПА!

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