Матч «Арсенал» – «МЮ» посмотрели 7,6 миллионов. Это рекорд сезона в Англии

Встреча 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» завершилась победой гостей со счетом 3:1.

На телеканале BBC One матч посмотрели 7,6 миллионов человек. Показатель стал рекордным для всех соревнований Англии в сезоне-2018/19.

Второе место у матча «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» (2:1, 3-й раунд) с 6,6 миллионам. На третьей строчке игра «Ньюпорт Каунти» – «Лестер» (2:1, 3-й раунд), которую посмотрели 5,3 миллионов.

В 15:30 по московскому времени «Аккрингтон» начал встречу с «Дерби», который тренирует Фрэнк Лэмпард. Следить за ее событиями можно здесь.