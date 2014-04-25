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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 25 апреля 2014
Ганновер-96
25.04.2014, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
Замена
Т. Дирсен
️️️️
С. Хусти
90'
+2
84'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
Желтая карточка
А. Руднев
82'
78'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
М. Харник
Замена
В. Сулеймани
️️️️
Я. Шлаудрафф
72'
66'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Какау
62'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
Замена
А. Руднев
️️️️
Д. Я Конан
46'
40'
Желтая карточка
Д. Дидави
Желтая карточка
Марсело
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
2
Леон Андреасен
ПП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Ганновер-96
26
Том Шмидт
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
34
Тим Дирсен
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
44
Александру Максим
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
3-4-1-2
20
Цилер
19
Шульц
6
Марсело
2
Сакаи
24
Пандер
9
Хусти
24
Шмидебах
2
Андреасен
13
Штиндль
13
Шлаудрафф
11
Конан
4-2-2-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
5
Нидермайер
5
Швааб
22
Рюдигер
11
Груэсо
4
Гентнер
16
Траоре
10
Дидави
18
Какау
22
Харник
13
Шлаудрафф
38
Сулеймани
38
Сулеймани
13
Шлаудрафф
9
Хусти
34
Дирсен
34
Дирсен
9
Хусти
11
Конан
9
Руднев
9
Руднев
11
Конан
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
18
Какау
11
Вернер
11
Вернер
18
Какау
22
Харник
11
Ибишевич
11
Ибишевич
22
Харник
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
26
Том Шмидт
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Главный тренер
Тайфун Коркут
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
26
Том Шмидт
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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