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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Оренбург
Нефтехимик - Оренбург: обзор матча 25 апреля 2014
Нефтехимик
25.04.2014, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
34'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Оренбург
88'
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Кобялко
86'
Замена
И. Ганиев
️️️️
Д. Ткачук
82'
Замена
Д. Андреев
️️️️
С. Бреев
78'
Замена
В. Парняков
️️️️
И. Коронов
Замена
Р. Григорян
️️️️
П. Рябошапка
68'
Желтая карточка
И. Михалев
65'
Замена
В. Чала
️️️️
М. Уридия
62'
Замена
М. Джалилов
️️️️
В. Камеш
44'
Замена
Д. Отставнов
️️️️
Д. Дзахов
40'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ткачук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Сергей Лосев
ВР
65
Павел Рябошапка
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
25
Мераби Уридия
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Нефтехимик
31
Данис Халиуллин
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
28
Роман Григорян
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
63
Манучехр Джалилов
ЦФ
34
Вальтер Чала
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Оренбург
73
Дмитрий Чванов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
3-2-3-2
1
Лосев
3
Зайцев
71
Денисов
2
Засеев
5
Пискунов
65
Рябошапка
71
Дзахов
56
Гриднев
33
Камеш
39
Михалев
25
Уридия
3-1-4-1-1
98
Абакумов
12
Малых
58
Ойеволе
2
Полуяхтов
8
Афонин
14
Коронов
23
Бреев
3
Ахмедов
30
Друзин
31
Ткачук
22
Кобялко
33
Камеш
63
Джалилов
63
Джалилов
33
Камеш
25
Уридия
34
Чала
34
Чала
25
Уридия
65
Рябошапка
28
Григорян
28
Григорян
65
Рябошапка
71
Дзахов
26
Отставнов
26
Отставнов
71
Дзахов
31
Ткачук
88
Ганиев
88
Ганиев
31
Ткачук
23
Бреев
15
Андреев
15
Андреев
23
Бреев
14
Коронов
10
Парняков
10
Парняков
14
Коронов
22
Кобялко
14
Барсов
14
Барсов
22
Кобялко
Остались в запасе
Нефтехимик
Оренбург
31
Данис Халиуллин
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
31
Данис Халиуллин
ВР
35
Илья Гультяев
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
Остались в запасе
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Нефтехимик - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Смирнов
(Кисловодск)
Стадион:
Нефтехимик
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