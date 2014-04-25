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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Спартак-Нальчик
Торпедо - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 апреля 2014
Торпедо
25.04.2014, пятница, 20:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-Нальчик
45+1'
О. Власов
13'
А. Панюков
88'
Г. Рухаиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Спартак-Нальчик
90'
+3
Желтая карточка
А. Бажев
88'
ГОЛ! 1:2!
Г. Рухаиа
Пас отдал
А. Рябокобыленко
86'
Желтая карточка
Н. Цыган
81'
Желтая карточка
Д. Галин
80'
Замена
Р. Болов
️️️️
И. Киреев
79'
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
М. Султонов
75'
Замена
Д. Галин
️️️️
А. Панюков
68'
Замена
А. Бажев
️️️️
Д. Сирадзе
Замена
Е. Тараканов
️️️️
Д. Айдов
65'
Замена
А. Салугин
️️️️
Т. Микуцкис
58'
49'
Желтая карточка
И. Киреев
ГОЛ! 1:1!
О. Власов
Пас отдал
Л. Тесак
45'
+1
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Панюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Спартак-Нальчик
22
Николай Цыган
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Давид Сирадзе
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Торпедо
98
Александр Будаков
ВР
55
Егор Тараканов
ЦЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
24
Дмитрий Галин
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
9
Амир Бажев
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-3-1
14
Конюхов
15
Князев
5
Микуцкис
99
Новосельцев
71
Багаев
8
Тесак
20
Стеклов
40
Кулешов
84
Власов
99
Шевченко
4-1-2-1-2
22
Цыган
57
Абазов
3
Костин
91
Суслов
88
Макоев
5
Рябокобыленко
92
Чуперка
88
Киреев
28
Султонов
11
Панюков
8
Сирадзе
4
Айдов
55
Тараканов
55
Тараканов
4
Айдов
5
Микуцкис
77
Салугин
77
Салугин
5
Микуцкис
11
Панюков
24
Галин
24
Галин
11
Панюков
28
Султонов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
28
Султонов
8
Сирадзе
9
Бажев
9
Бажев
8
Сирадзе
88
Киреев
88
Болов
88
Болов
88
Киреев
Остались в запасе
Торпедо
Спартак-Нальчик
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
18
Лев Корнилов
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Торпедо - Спартак-Нальчик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Сатурн
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