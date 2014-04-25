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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ангушт - Шинник
Ангушт - Шинник: обзор матча 25 апреля 2014
Ангушт
25.04.2014, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 2
Завершен
Шинник
41'
В. Корытько (П)
77'
А. Зотов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ангушт - Шинник
90'
Замена
А. Щадин
️️️️
П. Деобальд
Замена
А. Парчиев
️️️️
В. Албаков
83'
Замена
И. Газдиев
️️️️
А. Дзейтов
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Зотов
75'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
А. Малоян
72'
Желтая карточка
В. Катынсус
Замена
И. Цуроев
️️️️
З. Осмаев
68'
50'
Желтая карточка
Е. Стешин
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Корытько
Желтая карточка
З. Кишев
23'
Желтая карточка
Г. Гузь
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ангушт
71
Станислав Бучнев
ВР
14
Залим Кишев
ЦЗ
33
Сергей Путилин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
90
Заур Осмаев
ЦП
8
Аслан Дзейтов
ЦП
21
Ваха Албаков
ЦП
22
Григорий Гузь
ЦП
11
Руслан Зязиков
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
10
Владимир Корытько
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Ангушт
16
Магомед Евлоев
ВР
27
Илез Газдиев
ЦЗ
9
Азамат Курачинов
ЦФ
12
Ахмед Парчиев
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
9
Ислам Цуроев
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
77
Леонид Родионов
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
2-1-5-2
71
Бучнев
14
Кишев
33
Путилин
33
Дышеков
14
Каркаев
8
Дзейтов
21
Албаков
22
Гузь
90
Осмаев
9
Гугуев
11
Зязиков
3-2-2-1-2
16
Яшин
2
Ндри
76
Стешин
21
Катынсус
97
Ятченко
33
Гапон
10
Корытько
21
Зотов
57
Деобальд
81
Низамутдинов
0
Малоян
8
Дзейтов
27
Газдиев
27
Газдиев
8
Дзейтов
21
Албаков
12
Парчиев
12
Парчиев
21
Албаков
90
Осмаев
9
Цуроев
9
Цуроев
90
Осмаев
57
Деобальд
92
Щадин
92
Щадин
57
Деобальд
0
Малоян
44
Кухарчук
44
Кухарчук
0
Малоян
Остались в запасе
Ангушт
Шинник
16
Магомед Евлоев
ВР
9
Азамат Курачинов
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Главный тренер
Борис Стукалов
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
16
Магомед Евлоев
ВР
9
Азамат Курачинов
ЦФ
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
Остались в запасе
77
Леонид Родионов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
14
Эдвард Кподо
ЦЗ
7
Сергей Белоусов
ЦП
Главный тренер
Борис Стукалов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Ангушт - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Ангушт
2 : 1
31.10.2026
Нефтяник
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Динамо-2 Мх
0 : 0
25.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Ангушт
0 : 2
17.10.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Чайка-М
5 : 3
10.10.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный им. Р. Аушева
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