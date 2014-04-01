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    Расписание матчей 01-04-2014

    март 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    апрель 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    май 2014
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2013/2014), 34 тур
    1 апреля, вторник
    22:45
    Уиган Атлетик
    2:2
    Лестер
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2013/2014), 31 тур
    1 апреля, вторник
    22:45
    Блэкберн
    3:3
    Брайтон
    Матч завершен
    1 апреля, вторник
    22:45
    Лидс
    0:1
    Чарльтон
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), 29 тур
    1 апреля, вторник
    22:45
    Инвернесс
    1:2
    Мазервелл
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2013/2014), 1/4 финала, первый матч
    1 апреля, вторник
    22:45
    Барселона
    1:1
    Атлетико
    Матч завершен
    1 апреля, вторник
    22:45
    Манчестер Юнайтед
    1:1
    Бавария
    Матч завершен
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