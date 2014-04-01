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Манчестер Юнайтед - Бавария
Манчестер Юнайтед - Бавария: обзор матча 01 апреля 2014
Манчестер Юнайтед
01.04.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Бавария
57'
Н. Видич
66'
Б. Швайнштайгер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бавария
89'
Вторая желтая
Б. Швайнштайгер
88'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Уэлбек
83'
72'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Кроос
Замена
Э. Янг
️️️️
А. Бюттнер
71'
Травма
Л. Валенсия
68'
66'
ГОЛ! 1:1!
Б. Швайнштайгер
Пас отдал
М. Манджукич
62'
Замена
М. Манджукич
️️️️
Т. Мюллер
60'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 1:0!
Н. Видич
Пас отдал
У. Руни
57'
Замена
С. Кагава
️️️️
Р. Гиггз
46'
Желтая карточка
Л. Валенсия
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Александр Бюттнер
ЛЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
11
Райан Гиггз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
21
Филипп Лам
(К)
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
4-2-1-1-2
43
Де Хеа
28
Бюттнер
5
Фердинанд
15
Видич
4
Джонс
16
Кэррик
25
Феллайни
11
Гиггз
25
Валенсия
32
Руни
18
Уэлбек
3-3-1-2-1
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
5
Алаба
88
Мартинес
21
Лам
31
Швайнштайгер
8
Кроос
10
Роббен
7
Рибери
13
Мюллер
28
Бюттнер
15
Янг
15
Янг
28
Бюттнер
11
Гиггз
10
Кагава
10
Кагава
11
Гиггз
18
Уэлбек
14
Чичарито
14
Чичарито
18
Уэлбек
8
Кроос
27
Гетце
27
Гетце
8
Кроос
13
Мюллер
9
Манджукич
9
Манджукич
13
Мюллер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бавария
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
24
Даррен Флетчер
ЦП
17
Нани
ЛВ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бавария
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Помощники судьи:
Роберто Алонсо (Испания)
Хуан Юсте (Испания)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая)
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