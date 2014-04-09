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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Манчестер Юнайтед
Бавария - Манчестер Юнайтед: обзор матча 09 апреля 2014
Бавария
09.04.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
3 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
59'
М. Манджукич
68'
Т. Мюллер
74'
А. Роббен
58'
П. Эвра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Манчестер Юнайтед
Замена
К. Писарро
️️️️
Т. Мюллер
84'
79'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 3:1!
А. Роббен
74'
73'
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
Рафинья
72'
70'
Желтая карточка
П. Эвра
ГОЛ! 2:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
68'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Гетце
65'
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Ф. Рибери
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
П. Эвра
Пас отдал
Л. Валенсия
26'
Желтая карточка
Н. Видич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Неманья Видич
(К)
ЦЗ
4
Фил Джонс
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПВ
32
Уэйн Руни
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бавария
1
Лукас Редер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
Алаба
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
8
Кроос
7
Рибери
27
Гетце
10
Роббен
9
Манджукич
13
Мюллер
4-2-2-2
43
Де Хеа
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Видич
27
Эвра
24
Флетчер
16
Кэррик
25
Валенсия
10
Кагава
18
Уэлбек
32
Руни
27
Гетце
13
Рафинья
13
Рафинья
27
Гетце
13
Мюллер
14
Писарро
14
Писарро
13
Мюллер
18
Уэлбек
24
Янузай
24
Янузай
18
Уэлбек
24
Флетчер
14
Чичарито
14
Чичарито
24
Флетчер
Остались в запасе
Бавария
Манчестер Юнайтед
1
Лукас Редер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Лукас Редер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
11
Райан Гиггз
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Бавария - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Помощники судьи:
Матиас Класениус (Швеция)
Даниэль Вернмарк (Швеция)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 23:35 (повтор)
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