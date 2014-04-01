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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Атлетико
Барселона - Атлетико: обзор матча 01 апреля 2014
Барселона
01.04.2014, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Атлетико
71'
Неймар
56'
Диего
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Атлетико
90'
+2
Желтая карточка
Х. Соса
79'
Желтая карточка
Диего
77'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Туран
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
А. Иньеста
71'
70'
Замена
Х. Соса
️️️️
Д. Вилья
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
68'
Желтая карточка
Ж. Альба
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
Диего
Пас отдал
Габи
Желтая карточка
А. Иньеста
55'
52'
Желтая карточка
Хуанфран
44'
Желтая карточка
А. Туран
37'
Желтая карточка
Габи
30'
Замена
Диего
️️️️
Д. Коста
27'
Травма
Д. Коста
19'
Желтая карточка
Коке
Замена
М. Бартра
️️️️
Ж. Пике
12'
Травма
Ж. Пике
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
7
Давид Вилья
АП
66
Арда Туран
ПП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
4-1-2-3
13
Пинто
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
4
Фабрегас
6
Хави
10
Неймар
8
Иньеста
10
Месси
4-4-1-1
1
Куртуа
20
Хуанфран
2
Годин
13
Миранда
16
Луис
66
Туран
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
7
Вилья
19
Коста
3
Пике
5
Бартра
5
Бартра
3
Пике
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
66
Туран
7
Родригес
7
Родригес
66
Туран
7
Вилья
7
Соса
7
Соса
7
Вилья
19
Коста
10
Диего
10
Диего
19
Коста
Остались в запасе
Барселона
Атлетико
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Барселона - Атлетико
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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