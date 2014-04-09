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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Барселона
Атлетико - Барселона: обзор матча 09 апреля 2014
Атлетико
09.04.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Барселона
5'
Коке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
Д. Алвес
90'
+2
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Коке
90'
+1
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Вилья
78'
72'
Замена
Педро
️️️️
А. Иньеста
Замена
Диего
️️️️
Адриан
61'
60'
Замена
А. Санчес
️️️️
С. Фабрегас
18'
Желтая карточка
С. Бускетс
ГОЛ! 1:0!
Коке
Пас отдал
Адриан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Рауль Гарсия
ЛП
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
20
Адриан
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ПВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Атлетико
1
Даниэль Арансубиа
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Диего
АП
Барселона
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
9
Педро
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-4-1-1
1
Куртуа
16
Луис
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
14
Гарсия
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
20
Адриан
7
Вилья
4-1-2-3
13
Пинто
10
Алвес
5
Бартра
14
Маскерано
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
7
Вилья
7
Родригес
7
Родригес
7
Вилья
20
Адриан
10
Диего
10
Диего
20
Адриан
8
Иньеста
9
Педро
9
Педро
8
Иньеста
4
Фабрегас
4
Санчес
4
Санчес
4
Фабрегас
Остались в запасе
Атлетико
Барселона
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Даниэль Арансубиа
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Ойер
ВР
3
Адриано
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Атлетико - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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