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апрель 2014
май 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 27 тур
1 : 5
Смена
Матч завершен
Байкал
0 : 0
Сахалин
Матч завершен
Сибирь-2
2 : 1
Матч завершен
Иртыш
0 : 0
Чита
Матч завершен
Россия. Матчи за место в РПЛ (2013/2014), ответный матч
Томь
3 : 1
Уфа
Матч завершен
Крылья Советов
0 : 0
Торпедо
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Украина
2 : 1
Нигер
Матч завершен
Венгрия
2 : 2
Дания
Матч завершен
США. МЛС 2014
Ди Си Юнайтед
2 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Даллас
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 6 тур
Фламенго
1 : 1
Баия
Матч завершен
Коритиба
1 : 1
Интернасьонал
Матч завершен
Крузейро
2 : 0
Спорт Ресифи
Матч завершен
Крисиума
1 : 0
Шапекоэнсе
Матч завершен
Флуминенсе
5 : 2
Сан-Паулу
Матч завершен
Коринтианс
1 : 1
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен
Гремио
2 : 1
Ботафого
Матч завершен