Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Уфа
Томь - Уфа: обзор матча 22 мая 2014
Томь
22.05.2014, четверг, 16:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
3 : 1
Первый матч – 1 : 5
Завершен
Уфа
5'
Е. Башкиров
22'
П. Голышев
71'
И. Портнягин
30'
Д. Голубов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Уфа
87'
Желтая карточка
Д. Юрченко
81'
Желтая карточка
М. Семакин
Замена
М. Комков
️️️️
П. Голышев
79'
74'
Замена
А. Валикаев
️️️️
А. Килин
ГОЛ! 3:1!
И. Портнягин
Пас отдал
К. Панченко
71'
65'
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
И. Нагибин
Замена
Я. Голенда
️️️️
П. Игнатович
60'
60'
Замена
Виллиам
️️️️
П. Степанец
Замена
П. Нехайчик
️️️️
М. Бордачев
46'
30'
ГОЛ! 2:1!
Д. Голубов
ГОЛ! 2:0!
П. Голышев
Пас отдал
К. Панченко
22'
ГОЛ! 1:0!
Е. Башкиров
Пас отдал
К. Панченко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
34
Ренат Сабитов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
36
Дмитрий Грачев
ОП
14
Максим Семакин
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Томь
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
32
Никита Баженов
ПП
10
Михаил Комков
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-2-3-1
25
Чебану
26
Бордачев
44
Рыков
25
Йиранек
21
Миланов
34
Сабитов
44
Башкиров
29
Игнатович
72
Голышев
97
Портнягин
8
Панченко
4-2-2-1-1
1
Юрченко
33
Сухов
3
Аликин
4
Степанец
44
Тишкин
36
Грачев
14
Семакин
33
Гаракоев
9
Нагибин
18
Килин
85
Голубов
26
Бордачев
33
Нехайчик
33
Нехайчик
26
Бордачев
72
Голышев
10
Комков
10
Комков
72
Голышев
29
Игнатович
16
Голенда
16
Голенда
29
Игнатович
9
Нагибин
70
Сафрониди
70
Сафрониди
9
Нагибин
4
Степанец
6
Виллиам
6
Виллиам
4
Степанец
18
Килин
5
Валикаев
5
Валикаев
18
Килин
Остались в запасе
Томь
Уфа
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
32
Никита Баженов
ПП
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
43
Денис Терентьев
ПЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
4
Александр Василенко
ЦЗ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Томь - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:55 (прямая)
Новости команд
Все
Томь
Уфа
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 12:50
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
«Уфа» – «Спартак» Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 12:50
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Спартака» Кострома на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+