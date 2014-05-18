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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Томь
Уфа - Томь: обзор матча 18 мая 2014
Уфа
18.05.2014, воскресенье, 15:00
Россия. Матчи за место в РПЛ
5 : 1
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Томь
4'
Д. Голубов (П)
10'
Д. Голубов
24'
Д. Голубов
61'
Д. Голубов
83'
Виллиам
56'
К. Панченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Томь
Желтая карточка
Виллиам
84'
ГОЛ! 5:1!
Виллиам
Пас отдал
М. Семакин
83'
81'
Замена
А. Пинтер
️️️️
П. Голышев
Замена
А. Василенко
️️️️
А. Килин
78'
77'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Черевко
Желтая карточка
А. Засеев
75'
Замена
Виллиам
️️️️
И. Нагибин
64'
ГОЛ! 4:1!
Д. Голубов
61'
60'
Желтая карточка
А. Черевко
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
С. Гаракоев
57'
56'
ГОЛ! 3:1!
К. Панченко
Пас отдал
И. Портнягин
Желтая карточка
П. Степанец
36'
36'
Замена
Я. Голенда
️️️️
В. Рыков
ГОЛ! 3:0!
Д. Голубов
Пас отдал
М. Семакин
24'
ГОЛ! 2:0!
Д. Голубов
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Голубов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
4
Павел Степанец
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
14
Максим Семакин
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
9
Иван Нагибин
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
18
Антон Килин
ПВ
85
Дмитрий Голубов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Томь
25
Илья Чебану
ВР
26
Александр Черевко
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Ренат Сабитов
ОП
72
Павел Голышев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ПП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
4
Александр Василенко
ЦЗ
6
Виллиам
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Томь
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
77
Адам Пинтер
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Юрченко
44
Тишкин
4
Степанец
3
Аликин
33
Сухов
14
Семакин
13
Засеев
9
Нагибин
33
Гаракоев
18
Килин
85
Голубов
4-2-3-1
25
Чебану
21
Миланов
25
Йиранек
44
Рыков
26
Черевко
44
Башкиров
34
Сабитов
97
Портнягин
72
Голышев
33
Нехайчик
8
Панченко
33
Гаракоев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
33
Гаракоев
18
Килин
4
Василенко
4
Василенко
18
Килин
9
Нагибин
6
Виллиам
6
Виллиам
9
Нагибин
26
Черевко
43
Терентьев
43
Терентьев
26
Черевко
72
Голышев
77
Пинтер
77
Пинтер
72
Голышев
44
Рыков
16
Голенда
16
Голенда
44
Рыков
Остались в запасе
Уфа
Томь
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
Остались в запасе
16
Михаил Барановский
ВР
36
Дмитрий Грачев
ЦЗ
5
Артур Валикаев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
40
Младен Божович
ВР
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Статистика матча Уфа - Томь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
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Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 14:55 (прямая)
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