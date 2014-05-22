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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крисиума - Шапекоэнсе
Крисиума - Шапекоэнсе: обзор матча 22 мая 2014
Крисиума
22.05.2014, четверг, 04:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Шапекоэнсе
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Статистика матча Крисиума - Шапекоэнсе
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
- : -
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Информация о матче
Стадион:
Эриберто Юлсе
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