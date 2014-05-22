Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Нигер
Украина - Нигер: обзор матча 22 мая 2014
Украина
22.05.2014, четверг, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Нигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Нигер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
Новости команд
Все
Украина
Нигер
Тренер Украины высказался о том, что команду скоро могут опустить в классе
Вчера, 12:07
7
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
«Мы в глубокой, глубокой заднице»: Забарный – о сборной Украины
Вчера, 09:46
20
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Тренер Украины высказался о том, что команду скоро могут опустить в классе
Вчера, 12:07
7
Тренер Украины прокомментировал очередное поражение
Вчера, 10:29
6
«Мы в глубокой, глубокой заднице»: Забарный – о сборной Украины
Вчера, 09:46
20
Лига наций. Украина вновь проиграла (0:1) и лишилась шансов на повышение
Вчера, 00:49
5
Северная Ирландия – Украина: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
2025.09.06 00:12
2
Сако из «Ростова» сменил спортивное гражданство
2024.05.27 17:43
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+