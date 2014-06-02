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май 2014
июнь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2013/2014), 35 тур
Спартак К
3 : 0
Тех. поражение
Торпедо Вл
2 : 1
Строгино
Матч завершен
Волга
0 : 2
ЦРФСО
Матч завершен
Текстильщик
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
Матч завершен
Химки
6 : 0
Матч завершен
Вологда
2 : 1
Матч завершен
Зенит-2
3 : 1
Тосно
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Гондурас
2 : 4
Израиль
Матч завершен
США. МЛС 2014
Колорадо
3 : 0
Динамо Хьюстон
Матч завершен
Портленд
3 : 4
Ванкувер Уайткепс
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2014, 9 тур
Флуминенсе
1 : 1
Интернасьонал
Матч завершен
Сантос
2 : 0
Крисиума
Матч завершен
Фигейренсе
1 : 3
Атлетико Паранаэнсе
Матч завершен