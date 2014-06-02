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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гондурас - Израиль
Гондурас - Израиль: обзор матча 02 июня 2014
Гондурас
02.06.2014, понедельник, 04:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 4
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гондурас - Израиль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
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01.10.2026
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0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
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