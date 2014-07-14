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июнь 2014
июль 2014
Россия. Кубок (2014/2015), 1/256 финала
0 : 0
Смена
Матч завершен
Байкал
4 : 2
Сибирь-2
Матч завершен
Новокузнецк
2 : 1
Динамо Брл
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015), 1 тур
Металлург Л
3 : 2
Чертаново
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Катар
2 : 2
Индонезия
Матч завершен
США. МЛС 2014
Сиэтл
2 : 0
Портленд
Матч завершен
Товарищеские матчи 2014
Уфа
4 : 1
Якутия
Матч завершен
Урал
4 : 0
Матч завершен