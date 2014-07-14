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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Чертаново
Металлург Л - Чертаново: обзор матча 14 июля 2014
Металлург Л
14.07.2014, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
3 : 2
Завершен
Чертаново
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Статистика матча Металлург Л - Чертаново
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Матчи команд
Металлург Л
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2 : 0
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11.10.2026
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Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
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05.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
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0 : 0
01.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
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