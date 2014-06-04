Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
май 2014
июнь 2014
Россия. Второй дивизион. Зона Восток (2013/2014), 30 тур
Сахалин
2 : 1
Иртыш
Матч завершен
Смена
2 : 0
Сибирь-2
Матч завершен
Якутия
7 : 1
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Греция
0 : 0
Нигерия
Матч завершен
Мексика
0 : 1
Босния и Герцеговина
Матч завершен
Гибралтар
1 : 0
Мальта
Матч завершен
Алжир
2 : 1
Румыния
Матч завершен
Венгрия
1 : 0
Албания
Матч завершен
Нидерланды
2 : 0
Уэльс
Матч завершен
Италия
1 : 1
Люксембург
Матч завершен
Египет
2 : 2
Ямайка
Матч завершен
Эквадор
2 : 2
Англия
Матч завершен
Исландия
1 : 0
Эстония
Матч завершен