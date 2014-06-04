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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Босния и Герцеговина
Мексика - Босния и Герцеговина: обзор матча 04 июня 2014
Мексика
04.06.2014, среда, 05:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Босния и Герцеговина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
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04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
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Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
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Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
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Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
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