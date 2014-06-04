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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор - Англия
Эквадор - Англия: обзор матча 04 июня 2014
Эквадор
04.06.2014, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Англия
8'
Э. Валенсия
70'
М. Арройо
29'
У. Руни
51'
Р. Ламберт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Эквадор - Англия
Замена
Л. Саритама
️️️️
К. Груэсо
90'
Замена
Г. Ахильер
️️️️
Х. Карлос Паредес
90'
86'
Замена
А. Лаллана
️️️️
Д. Уилшир
85'
Травма
Д. Уилшир
84'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Р. Ламберт
84'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Р. Баркли
Замена
Р. Ибарра
️️️️
Э. Валенсия
83'
Красная карточка
Л. Валенсия
79'
79'
Красная карточка
Р. Стерлинг
75'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Л. Шоу
ГОЛ! 2:2!
М. Арройо
Пас отдал
Л. Валенсия
70'
Замена
М. Арройо
️️️️
Д. Монтеро
68'
64'
Замена
Р. Стерлинг
️️️️
У. Руни
62'
Замена
Д. Фланаган
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
61'
Травма
А. Окслэд-Чемберлен
51'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ламберт
Пас отдал
Р. Баркли
Замена
Э. Мендес
️️️️
К. Нобоа
50'
Травма
К. Нобоа
49'
Замена
Х. Рохас
️️️️
Ф. Кайседо
46'
29'
ГОЛ! 1:1!
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
В. Айови
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
1
Максимо Бангуэра
ВР
10
Вальтер Айови
ЛЗ
3
Фриксон Эрасо
ЦЗ
4
Хуан Карлос Паредес
ЦЗ
2
Хорхе Гуагуа
ПЗ
7
Джефферсон Монтеро
ЛП
8
Карлос Груэсо
ЦП
6
Кристиан Нобоа
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
11
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Англия
13
Бен Фостер
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
16
Фил Джонс
ЦЗ
19
Росс Баркли
ЛП
4
Джеймс Милнер
ЦП
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
18
Джек Уилшир
ЦП
20
Рики Ламберт
АП
10
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Эквадор
12
Адриан Боне
ВР
22
Александер Домингес
ВР
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
9
Хоао Рохас
ЛП
19
Луис Саритама
ЦП
14
Сегундо Кастильо
ЦП
11
Михаэль Арройо
ЦП
8
Эдисон Мендес
ЦП
17
Хайме Айови
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
24
Джон Фланаган
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Стивен Джеррард
ЦП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-4-2
1
Бангуэра
10
Айови
3
Эрасо
4
Паредес
2
Гуагуа
7
Монтеро
8
Груэсо
6
Нобоа
0
Валенсия
11
Кайседо
13
Валенсия
3-5-1-1
13
Фостер
6
Смоллинг
16
Джонс
3
Шоу
4
Милнер
11
Окслэд-Чемберлен
8
Лэмпард
18
Уилшир
19
Баркли
20
Ламберт
10
Руни
8
Груэсо
19
Саритама
19
Саритама
8
Груэсо
4
Паредес
21
Ахильер
21
Ахильер
4
Паредес
11
Кайседо
9
Рохас
9
Рохас
11
Кайседо
7
Монтеро
11
Арройо
11
Арройо
7
Монтеро
6
Нобоа
8
Мендес
8
Мендес
6
Нобоа
13
Валенсия
5
Ибарра
5
Ибарра
13
Валенсия
3
Шоу
5
Стоунз
5
Стоунз
3
Шоу
11
Окслэд-Чемберлен
24
Фланаган
24
Фланаган
11
Окслэд-Чемберлен
19
Баркли
8
Хендерсон
8
Хендерсон
19
Баркли
18
Уилшир
8
Лаллана
8
Лаллана
18
Уилшир
10
Руни
10
Стерлинг
10
Стерлинг
10
Руни
20
Ламберт
14
Уэлбек
14
Уэлбек
20
Ламберт
Остались в запасе
Эквадор
Англия
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
17
Хайме Айови
ЦФ
12
Адриан Боне
ВР
22
Александер Домингес
ВР
14
Сегундо Кастильо
ЦП
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
9
Фидель Мартинес
ЦЗ
18
Оскар Баги
ЦЗ
17
Хайме Айови
ЦФ
12
Адриан Боне
ВР
22
Александер Домингес
ВР
14
Сегундо Кастильо
ЦП
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Глен Джонсон
ПЗ
4
Стивен Джеррард
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Эквадор - Англия
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Джейр Марруфо
(Эль-Пасо)
Стадион:
Сан Лайф Стэдиум
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