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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Египет - Ямайка
Египет - Ямайка: обзор матча 04 июня 2014
Египет
04.06.2014, среда, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 2
Завершен
Ямайка
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Египет - Ямайка
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Египет
Товарищеские матчи. Сборные
Египет
0 : 1
04.10.2026
ЮАР
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
3 : 2
07.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
0 : 0
07.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
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